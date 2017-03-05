Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче 18-го тура чемпионата России с (2:2).

- Как оцениваете итоговый результат?

– Правильный результат. Обе команды боролись всю игру. Мои комплименты «Краснодару». Они сыграли хороший матч. Ничья – правильный результат.

- Ждали такой интенсивности и темпа в первом матче в году?

– Да, конечно. «Краснодар» уже играет третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились, поэтому я ожидал этого.

- Было ощущение, что Луис Адриано и давно играют вместе.

– Это, естественно, заслуга тренировок. У них хорошее взаимопонимание, они общаются на одном языке. Они молодцы, но и вся команда также.

- Вызвал ли у вас вопросы момент с пенальти?

– Я не люблю говорить о судьях. Я уже поговорил со своими игроками о других ошибках. Во время матча я слежу за нашими ошибками.

Судья делает свою работу. Если он [ ] увидел, возможно, пенальти был.

- Во втором тайме вы поменяли флангами Зобнина и .

– Зобнин лучше сдерживал флангового игрока соперника справа, а Самедов лучше атаковал слева.

- Болельщиков было очень много.

– Я очень рад. Это очень приятно. Это всегда наш 12-й игрок. Мы боремся и играем за них, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Наш футбол».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.