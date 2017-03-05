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    Массимо Каррера: «Если судья увидел, возможно, пенальти был»

    Теги Спартак Александр Самедов Луис Адриано Премьер-лига Россия судьи болельщики видео Владислав Безбородов Краснодар Зе Луиш Роман Зобнин Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2).

    - Как оцениваете итоговый результат?

    – Правильный результат. Обе команды боролись всю игру. Мои комплименты «Краснодару». Они сыграли хороший матч. Ничья – правильный результат.

    - Ждали такой интенсивности и темпа в первом матче в году?

    – Да, конечно. «Краснодар» уже играет третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились, поэтому я ожидал этого.

    - Было ощущение, что Луис Адриано и Зе Луиш давно играют вместе.

    – Это, естественно, заслуга тренировок. У них хорошее взаимопонимание, они общаются на одном языке. Они молодцы, но и вся команда также.

    - Вызвал ли у вас вопросы момент с пенальти?

    – Я не люблю говорить о судьях. Я уже поговорил со своими игроками о других ошибках. Во время матча я слежу за нашими ошибками.

    Судья делает свою работу. Если он [Владислав Безбородов] увидел, возможно, пенальти был.

    - Во втором тайме вы поменяли флангами Зобнина и Самедова.

    – Зобнин лучше сдерживал флангового игрока соперника справа, а Самедов лучше атаковал слева.

    - Болельщиков «Спартака» было очень много.

    – Я очень рад. Это очень приятно. Это всегда наш 12-й игрок. Мы боремся и играем за них, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Наш футбол».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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    Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

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