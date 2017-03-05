Массимо Каррера: «Если судья увидел, возможно, пенальти был»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2).
- Как оцениваете итоговый результат?
– Правильный результат. Обе команды боролись всю игру. Мои комплименты «Краснодару». Они сыграли хороший матч. Ничья – правильный результат.
- Ждали такой интенсивности и темпа в первом матче в году?
– Да, конечно. «Краснодар» уже играет третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились, поэтому я ожидал этого.
- Было ощущение, что Луис Адриано и Зе Луиш давно играют вместе.
– Это, естественно, заслуга тренировок. У них хорошее взаимопонимание, они общаются на одном языке. Они молодцы, но и вся команда также.
- Вызвал ли у вас вопросы момент с пенальти?
– Я не люблю говорить о судьях. Я уже поговорил со своими игроками о других ошибках. Во время матча я слежу за нашими ошибками.
Судья делает свою работу. Если он [Владислав Безбородов] увидел, возможно, пенальти был.
- Во втором тайме вы поменяли флангами Зобнина и Самедова.
– Зобнин лучше сдерживал флангового игрока соперника справа, а Самедов лучше атаковал слева.
- Болельщиков «Спартака» было очень много.
– Я очень рад. Это очень приятно. Это всегда наш 12-й игрок. Мы боремся и играем за них, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Наш футбол».
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
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