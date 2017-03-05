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    Тайлер Джонсон: «Кучеров нарочно так исполнил буллит, он будет вечным хитом на YouTube»

    Теги Баффало Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Тайлер Джонсон

    Форвард «Тампы» Тайлер Джонсон поделился мнением об исполнении буллита Никитой Кучеровым в матче с «Баффало» (2:1 Б). 

    «Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче НХЛ

    Этот гол будет вечным хитом на YouTube, не могу дождаться момента, чтобы еще раз на него посмотреть», – сказал Джонсон. 

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