Форвард Тайлер Джонсон поделился мнением об исполнении буллита в матче с «Баффало» (2:1 Б).

«Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче .

Этот гол будет вечным хитом на YouTube, не могу дождаться момента, чтобы еще раз на него посмотреть», – сказал Джонсон.