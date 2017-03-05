Тайлер Джонсон: «Кучеров нарочно так исполнил буллит, он будет вечным хитом на YouTube»
Форвард «Тампы» Тайлер Джонсон поделился мнением об исполнении буллита Никитой Кучеровым в матче с «Баффало» (2:1 Б).
«Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче НХЛ.
Этот гол будет вечным хитом на YouTube, не могу дождаться момента, чтобы еще раз на него посмотреть», – сказал Джонсон.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.