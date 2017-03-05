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    Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»

    Теги Ливерпуль Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал происшествия

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) поссорился с одноклубниками.

    28-летний чилиец покинул поле во время тренировки лондонской команды, после чего у него произошел конфликт с партнерами по «Арсеналу».

    В связи с этим Санчес остался в запасе в игре с «Ливерпулем» и вышел лишь после перерыва, хотя Арсен Венгер объяснил подобное решение тактическими соображениями.

    Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб предложил чилийцу новое соглашение с повышением нынешней зарплаты (130 тысяч фунтов в неделю) на 50 тысяч, но игрок не примет предложение ниже 250 тысяч.

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