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    Смолов получил травму задней поверхности бедра

    Теги Спартак Федор Смолов Премьер-лига Россия травмы видео Краснодар

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов из-за повреждения не сумел доиграть матч 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2).

    27-летний форвард сборной России покинул поле на 82-й минуте встречи, получив травму задней поверхности бедра.

    «Краснодар» к этому времени сделал все три замены, поэтому команда осталась в меньшинстве.

    Смлов, забивший 11 голов в этом сезоне, является лучшим бомбардиром РФПЛ. Статистику игрока смотрите здесь.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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