Смолов получил травму задней поверхности бедра
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов из-за повреждения не сумел доиграть матч 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2).
27-летний форвард сборной России покинул поле на 82-й минуте встречи, получив травму задней поверхности бедра.
«Краснодар» к этому времени сделал все три замены, поэтому команда осталась в меньшинстве.
Смлов, забивший 11 голов в этом сезоне, является лучшим бомбардиром РФПЛ. Статистику игрока смотрите здесь.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.
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