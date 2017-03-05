Смолов получил травму задней поверхности бедра

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов из-за повреждения не сумел доиграть матч 18-го тура премьер-лиги со (2:2).

27-летний форвард сборной России покинул поле на 82-й минуте встречи, получив травму задней поверхности бедра.

к этому времени сделал все три замены, поэтому команда осталась в меньшинстве.

Смлов, забивший 11 голов в этом сезоне, является лучшим бомбардиром РФПЛ. Статистику игрока смотрите здесь.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.