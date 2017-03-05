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    Мужская сборная России выиграла Малый хрустальный глобус в зачете эстафет

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии сборная Италии сборная Украины сборная Швейцарии сборная Канады сборная Чехии эстафета

    Мужская сборная России одержала победу в зачете эстафет в рамках Кубка мира-2016/17.

    Последний раз россияне выигрывал Малый хрустальный глобус в эстафетах в сезоне-2014/15, в прошлом году сборная России стала второй, уступив лишь норвежцам.

    Кубок мира

    Зачет эстафет

    Мужчины

    1. Россия – 259
    2. Франция – 242
    3. Германия – 237
    4. Норвегия – 228
    5. Австрия – 216
    6. Украина – 207
    7. Чехия – 173
    8. Италия – 167
    9. Канада – 150
    10. Швейцария – 146

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