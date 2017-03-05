Мужская сборная России выиграла Малый хрустальный глобус в зачете эстафет

Мужская сборная России одержала победу в зачете эстафет в рамках Кубка мира-2016/17.

Последний раз россияне выигрывал Малый хрустальный глобус в эстафетах в сезоне-2014/15, в прошлом году сборная России стала второй, уступив лишь норвежцам.

Кубок мира

Зачет эстафет

Мужчины

1. Россия – 259

2. Франция – 242

3. Германия – 237

4. Норвегия – 228

5. Австрия – 216

6. Украина – 207

7. Чехия – 173

8. Италия – 167

9. Канада – 150

10. Швейцария – 146