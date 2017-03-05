Мужская сборная России выиграла Малый хрустальный глобус в зачете эстафет
Мужская сборная России одержала победу в зачете эстафет в рамках Кубка мира-2016/17.
Последний раз россияне выигрывал Малый хрустальный глобус в эстафетах в сезоне-2014/15, в прошлом году сборная России стала второй, уступив лишь норвежцам.
Кубок мира
Зачет эстафет
Мужчины
1. Россия – 259
2. Франция – 242
3. Германия – 237
4. Норвегия – 228
5. Австрия – 216
6. Украина – 207
7. Чехия – 173
8. Италия – 167
9. Канада – 150
10. Швейцария – 146
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