Белотти оформил хет-трик за 8 минут и возглавил гонку бомбардиров в серии А

Нападающий Андреа Белотти забил три гола в матче 27-го тура серии А с (3:1).

23-летний форвард сборной Италии отличился на 73-й, 76-й и 81-й минутах встречи.

Белотти возглавил гонку бомбардиров в серии А, забив 22 гола в 24 матчах. У ближайших преследователей – Гонсало Игуаина («Ювентус») и Эдина Джеко («Рома») – по 19 голов в 27 матчах.

Кроме того, Белотти стал первым игроком «Торино» с сезона-1986/87, оформившим более одного хет-трика за сезон в серии А. Тогда это удалось Виму Кифту.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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