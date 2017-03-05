Белотти оформил хет-трик за 8 минут и возглавил гонку бомбардиров в серии А
Нападающий «Торино» Андреа Белотти забил три гола в матче 27-го тура серии А с «Палермо» (3:1).
23-летний форвард сборной Италии отличился на 73-й, 76-й и 81-й минутах встречи.
Белотти возглавил гонку бомбардиров в серии А, забив 22 гола в 24 матчах. У ближайших преследователей – Гонсало Игуаина («Ювентус») и Эдина Джеко («Рома») – по 19 голов в 27 матчах.
Кроме того, Белотти стал первым игроком «Торино» с сезона-1986/87, оформившим более одного хет-трика за сезон в серии А. Тогда это удалось Виму Кифту.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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