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    Игорь Шалимов: «Ничьей со «Спартаком» удовлетворены, учитывая, что мы два раза проигрывали»

    Теги Спартак Федор Смолов Премьер-лига Россия травмы Игорь Шалимов Краснодар Юрий Газинский Илья Жигулев

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об исходе матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

    – Никаких мыслей нет после матча. Результатом удовлетворены, учитывая, что мы два раза проигрывали.

    Почему мы проигрывали, как получали голы – это будем разбирать. Концовку мы играли вдесятером, поэтому расцениваю этот результат как удовлетворительный.

    Сейчас задача – восстановиться. У нас травмированные добавились.

    - Уже сейчас можно что-то сказать о состоянии Смолова и Газинского?

    – Газинский подвернул голеностоп, а Смолов – посмотрим. Задняя у него.

    - Не показалось, что, может, немного поспешили с заменами?

    – Нет, нам надо было отыгрываться, поэтому надо было делать замены. Это несчастный случай, что Федя получил травму.

    - Насколько повлияла на игру травма Газинского в середине первого тайма?

    – Это потеря. Газинский у нас ведущий игрок в центральной зоне. Вышел парень [Илья Жигулев], который у нас всего второй раз выходит.

    Вышел неплохо. Но основной игрок уходит по травме, а выходит молодой не размявшийся парень. Понятно, что мы где-то теряем. Не в обиду ему, но это нормально.

    - Дальше очень плотный календарь – «Сельта», «Локомотив», другие матчи. А лазарет только растет.

    – Надо выяснить точно, насколько серьезные травмы, потому что, может, все будет нормально, – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Наш футбол».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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