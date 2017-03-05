Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об исходе матча 18-го тура чемпионата России со (2:2).

– Никаких мыслей нет после матча. Результатом удовлетворены, учитывая, что мы два раза проигрывали.

Почему мы проигрывали, как получали голы – это будем разбирать. Концовку мы играли вдесятером, поэтому расцениваю этот результат как удовлетворительный.

Сейчас задача – восстановиться. У нас травмированные добавились.

- Уже сейчас можно что-то сказать о состоянии и Газинского?

– Газинский подвернул голеностоп, а – посмотрим. Задняя у него.

- Не показалось, что, может, немного поспешили с заменами?

– Нет, нам надо было отыгрываться, поэтому надо было делать замены. Это несчастный случай, что Федя получил травму.

- Насколько повлияла на игру травма Газинского в середине первого тайма?

– Это потеря. Газинский у нас ведущий игрок в центральной зоне. Вышел парень [Илья Жигулев], который у нас всего второй раз выходит.

Вышел неплохо. Но основной игрок уходит по травме, а выходит молодой не размявшийся парень. Понятно, что мы где-то теряем. Не в обиду ему, но это нормально.

- Дальше очень плотный календарь – «Сельта», «Локомотив», другие матчи. А лазарет только растет.

– Надо выяснить точно, насколько серьезные травмы, потому что, может, все будет нормально, – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Наш футбол».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.