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    Хабиб упустил титульный бой, серебро в лыжной эстафете на ЧМ и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не будет драться за титул с Тони Фергюсоном. Хабиб попал в больницу после напряженной сгонки веса.

    2. Мартен Фуркад снова попал на подиум и выиграл 6-й подряд Большой хрустальный глобус.

    3. Мужская сборная России пришла второй в эстафете на чемпионате мира. Чуть-чуть норвежцам проиграли.

    4. Чемпионат России вернулся: «Ростов» в домашнем гостевом матче забил 6 голов «Томи».

    5. Чемпионат Китая открылся матчем без зрителей на 53-тысячном стадионе.

    6. «Салават Юлаев» уволил Игоря Захаркина, тот обвиняет в бедах команды генменеджера.

    7. Торреса выписали из больницы, с ним все ок.

    8. Малкин набрал 3 очка, Кучеров забил в 5-м матче подряд. Все результаты в НХЛ – здесь.

    9. В НБА «Кливленд» победил «Атланту», «Вашингтон» проиграл «Торонто». Остальные результаты – здесь.

    10. ЦСКА уничтожил «Барселону» в Евролиге, все результаты.

    Мужик дня: «Надеюсь, тебе станет лучше, Хабиб. Молюсь о твоем выздоровлении». Это написал парень, который должен был драться с Хабибом.

    Пиарщик дня: «Почему бы Ибрагимовичу не получить «Золотой мяч» в этом сезоне?» Жозе Моуринью хвалит своего лидера.

    Признание дня: «Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму». Арсен Венгер суров.

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