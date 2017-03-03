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    Арсен Венгер: «Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как он видит работу главного тренера в большом футбольном клубе.

    Венгер возглавляет «Арсенал» уже более 20 лет.

    «Что я могу сказать по этому поводу. Да, это очень энергозатратная работа, ты приносишь в жертву свою жизнь, поскольку в ней, твоей жизни, больше ничего не происходит.

    В среднем, от этой работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия – и ради этого ты отдаешь все, что есть в твоей жизни. Тебе нужно быть к этому готовым.

    Поэтому я всегда говорю молодым людям, которые хотят попасть в тренерскую профессию: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью?» Ты становишься, как жрец. Футбольный жрец.

    Почему я работаю в «Арсенале» с 1996 года? Я специалист по мазохизму. Но так же я верю, что эта работа позволяет сделать шаг на новый уровень личностного развития и усовершенствовать свои сильные стороны», — сказал Венгер.   

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