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    Жозе Моуринью: «Почему бы Ибрагимовичу не получить «Золотой мяч» в этом сезоне?»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Лига Европы Золотой мяч

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре форварда Златана Ибрагимовича.

    «То, что он делает, – невероятно: количество забитых голов, два матча на «Уэмбли», трофеи, его значение для группы игроков.

    Думаю, Ибрагимович просто феноменален. У меня больше нет слов.

    Я только недавно дал интервью уважаемому французскому журналу, у которого большие обязательства в плане наград – «Золотой мяч» и так далее.

    Знаю о Криштиану Роналду и Лионеле Месси, знаю, кто они, что делают, но я не могу поверить, что этот огромный парень с такой карьерой не получал «Золотой мяч».

    Почему бы не в этом сезоне, если он сумеет сделать нечто особенное? Если Ибрагимович сможет добраться до финала Лиги Европы в Стокгольме, завоюет еще больше трофеев, почему бы не этому 35-летнему футболисту получить заслуженный приз?» – сказал Моуринью.

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