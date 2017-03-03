Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал отношения с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом.

– Конфликт «Захаркин – Вайсфельд», этот тяни-толкай. Даже карикатуры об этом рисовали. Почему так оказалось?

– Нет у нас никакого конфликта. Конфликт – когда люди ругаются друг с другом, высказывают разные точки зрения. А тут все просто и ясно. Я хотел, чтобы генеральный менеджер постоянно работал в тесном контакте с тренерским штабом, с игроками. Он же видит, какие у нас проблемы по составу. У меня 60 процентов игроков травмированы. И никаких сдвигов.

Говорить, что на рынке нет игроков? В чем тогда смысл работы генерального менеджера? Набрать команду – кстати, без участия тренеров – в апреле-июне. А в июле я вижу, что мы получаем. И потом я начинаю эту нервотрепку. Это правильно?

Я считаю, что он должен работать постоянно. Менеджер – это 24 часа труда в сутки. Так работает тренер.

Можно говорить что угодно. Я читал интервью Леонида Вайсфельда о том, что у нас творческие разногласия. О чем вы? У нас что, квантовая физика? Тут чисто практическое дело. Нужен игрок – найдите его мне.

– Вайсфельд рассказывал: мол, Захаркин ко мне приходит и говорит, что возьми Иванова, Петрова, Сидорова. А мне нужно говорить так: отыщи центрфорварда с такими-то характеристиками.

– Ты же понимаешь, что это чушь. Вот начинается ситуация, когда у меня вылетают крайние нападающие. Вообще ни одного игрока. Майоров травмирован, Хартикайнен, Макаров, Лазарев, Нестеров…

Мне нужен любой игрок. Я прошу об этом! Хорошо, что ребята нашли Мальцева. Слава богу! Говорили, что Мальцева мы никогда не получим – он дешевый, и его «Авангард» не отдаст. Каким-то образом его отпустили.

Потом появился Паршин. Нужен? Конечно, если игроков нет! И я никого Вайсфельду не диктую. Просто ребята находят по своим каналам. Он же говорит, что никого вообще нет!

Если бы мы не взяли этих игроков, у нас вообще не было бы состава. Здесь нельзя говорить о разногласиях. Тут сам подход. Это работа! Это не ходить в галстуке и потирать руки.

– Раньше Вайсфельд говорил, что очень хочет видеть вас тренером. И два года назад в Уфе у вас все было идеально. Когда возникла трещина?

– Это все постепенно. На самом деле я очень хорошо отношусь к Леониду как к человеку. Я же не могу сказать, что он плохой. Хороший парень. Просто у нас разный подход. Для меня работа – это все. Я живу хоккеем, занимаюсь командой.

С удовольствием здороваюсь с Вайсфельдом. Надо общаться – пожалуйста. Но есть вопрос работы. Там я чувствую, что меня подставляют. Потому что я не получаю игроков.

Есть я. И есть моя перебитая, израненная команда. И есть человек, который говорит: «Молодцы, все с нами в порядке». Может, тут начинается конфликт? – сказал Захаркин.