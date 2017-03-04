Евролига. УНИКС проиграл «Анадолу Эфесу» в овертайме, ЦСКА в гостях разгромил «Барселону» и другие результаты
В пятницу, 3 марта, в рамках 24-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС дома проиграл турецкому «Анадолу Эфесу» в овертайме (92:99). Московский ЦСКА в гостях разгромил испанскую «Барселону».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Лэнгфорд (23), Колом (16 + 7 подборов), Параховский (10), Кларк (7), Антипов (3) – старт; Уильямс (16 + 10 подборов), Анджушич (9), Понкрашов (6), Банич (2), Воронов (0), Панин (0).
- Дата проведения
- 3 марта, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Уонамейкер (24), Андерсон (16 + 7 подборов), Клайберн (12), Жижич (9), Морман (0) – старт; Бертанс (12), Уилбекин (2), Хэрэнгоди (2), Батук (0), Алдемир (0).
- Дата проведения
- 3 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Везенков (14), Райс (10), Ренфро (5), Томич (2), Эрикссон (0) – старт; Копонен (9), Дианье (7), Клавер (5), Олесон (4), Манфорд (3), Фаверани (2), Перпероглу (0).
Положение команд: Реал Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 18-6, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-8, Панатинаикос Греция – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Анадолу Эфес Турция – 13-11, Баскония Испания – 13-11, Дарушафака Турция – 12-12, Жальгирис Литва – 10-14, Барселона Испания – 9-15, Бамберг Германия – 8-16, Галатасарай Турция – 8-16, Маккаби FOX Израиль – 8-16, УНИКС Россия – 7-17, ЕА7 Милан Италия – 7-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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