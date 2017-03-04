Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. УНИКС проиграл «Анадолу Эфесу» в овертайме, ЦСКА в гостях разгромил «Барселону» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Панатинаикос Барселона Дарушафака

    В пятницу, 3 марта, в рамках 24-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС дома проиграл турецкому «Анадолу Эфесу» в овертайме (92:99). Московский ЦСКА в гостях разгромил испанскую «Барселону».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    УНИКС Россия  –  Анадолу Эфес Турция 92:99 OT (22:22, 21:27, 18:20, 21:13, 10:17)
    Дата проведения
    3 марта, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Лэнгфорд (23), Колом (16 + 7 подборов), Параховский (10), Кларк (7), Антипов (3) – старт; Уильямс (16 + 10 подборов), Анджушич (9), Понкрашов (6), Банич (2), Воронов (0), Панин (0).
    Анадолу Эфес
    Браун (24), Грэйнджер (17 + 6 передач), Данстон (16 + 7 подборов), Осман (9), Пол (6) – старт; Томас (8), Эртель (6 + 9 передач), Кирк (6), Хоникатт (4 + 7 подборов + 5 потерь), Мутаф (3), Балбай (0).

    Дарушафака Турция  –  Панатинаикос Греция 77:72 (17:17, 18:16, 18:20, 24:19)
    Дата проведения
    3 марта, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Уонамейкер (24), Андерсон (16 + 7 подборов), Клайберн (12), Жижич (9), Морман (0) – старт; Бертанс (12), Уилбекин (2), Хэрэнгоди (2), Батук (0), Алдемир (0).
    Панатинаикос
    Синглтон (23), Буруссис (10 + 8 подборов + 7 потерь), Фелдэйн (6), Калатес (5), Джентиле (0) – старт; Риверс (12), Джеймс (9 + 7 передач), Паппас (7), Гэбриэл (0).

    Барселона Испания  –  ЦСКА Москва Россия 61:85 (4:29, 20:19, 23:18, 14:19)
    Дата проведения
    3 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона
    Везенков (14), Райс (10), Ренфро (5), Томич (2), Эрикссон (0) – старт; Копонен (9), Дианье (7), Клавер (5), Олесон (4), Манфорд (3), Фаверани (2), Перпероглу (0).
    ЦСКА Москва
    Де Коло (21), Курбанов (12), Хряпа (8), Джексон (7 + 6 передач), Хайнс (3) – старт; Хиггинс (11), Теодосич (9 + 5 потерь), Воронцевич (9), Огастин (4), Фрилэнд (1), Фридзон (0), Антонов (0).

    Положение команд: Реал Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 18-6, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 16-8, Панатинаикос Греция – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Анадолу Эфес Турция – 13-11, Баскония Испания – 13-11, Дарушафака Турция – 12-12, Жальгирис Литва – 10-14, Барселона Испания – 9-15, Бамберг Германия – 8-16, Галатасарай Турция – 8-16, Маккаби FOX Израиль – 8-16, УНИКС Россия – 7-17, ЕА7 Милан Италия – 7-17.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться