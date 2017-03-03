Тони Фергюсон прокомментировал отмену боя против Хабиба Нурмагомедова, который был госпитализирован накануне взвешивания.

«Я надеюсь, тебе лучше, Хабиб. Молюсь о твоем выздоровлении. Серьезно. Поправляйся», — написал Фергюсон в твиттере.

Напомним, что бой за звание временного чемпиона в легком дивизионе UFC сегодня был отменен по причине неявки Хабиба Нурмагомедова на взвешивание. Причиной отсутствия российского бойца стала госпитализация из-за проблем со сгонкой веса.

Бой Хабиба отменен. Все подробности