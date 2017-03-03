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    Фуркад выиграл Большой хрустальный глобус в шестой раз подряд

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Мартен Фуркад Симон Шемп Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо

    Французский биатлонист Мартен Фуркад занял третье место в спринте на предолимпийской неделе в Пхенчхане и продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 1068 очков.

    Француз обеспечил себе первое место по итогам розыгрыша Кубка мира-2016/17, это шестой подряд Большой хрустальный глобус, который завоевал Фуркад.

    Россиянин Антон Шипулин идет на втором месте (708), на третьей строчке расположился пропускающий этап в Корее немец Симон Шемп (673).

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо идет 4-м (621), австриец Юлиан Эберхард поднялся на 5-е место (573), немец Арнд Пайффер – 6-й (560).

    Российский биатлонист Максим Цветков идет 12-м (442), Антон Бабиков – 20-й (322), Евгений Гараничев – 23-й (308).

    Полная таблица мужского зачета Кубка мира

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