Футболисты и тренеры отправились в Москву на матч 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

В заявку из 24 игроков петербургского клуба попали форварды и Александр Кержаков.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, .

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

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