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    ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Кержаков полетели с командой в Москву

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Кокорин

    Футболисты и тренеры «Зенита» отправились в Москву на матч 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    В заявку из 24 игроков петербургского клуба попали форварды Александр Кокорин и Александр Кержаков.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

    Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

    Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

    Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

    Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

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