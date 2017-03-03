ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Кержаков полетели с командой в Москву
Футболисты и тренеры «Зенита» отправились в Москву на матч 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.
В заявку из 24 игроков петербургского клуба попали форварды Александр Кокорин и Александр Кержаков.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.
Опрос
Кто станет чемпионом России?
- Спартак51%
- Зенит23%
- ЦСКА15%
- Кто-то другой11%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.