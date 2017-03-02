Станислав Черчесов: «Кокорин? Естественно, такие вещи нас не устраивают»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, произошедший с форвардом Александром Кокориным, который может быть лишен прав за нарушения правил ПДД.
– Для главного тренера сборной важно, что делает футболист за пределами футбольного поля, тем более в свой выходной?
– Мы с первого дня обозначили приоритеты. Футболист сборной должен и на поле, и за полем должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают.
– То есть вы себе это где-то пометили?
– Я уже ответил на этот вопрос.
– А вы созванивались с Кокориным?
– Я ответил... – сообщил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
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