Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, произошедший с форвардом , который может быть лишен прав за нарушения правил ПДД.

– Для главного тренера сборной важно, что делает футболист за пределами футбольного поля, тем более в свой выходной?

– Мы с первого дня обозначили приоритеты. Футболист сборной должен и на поле, и за полем должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают.

– То есть вы себе это где-то пометили?

– Я уже ответил на этот вопрос.

– А вы созванивались с Кокориным?

– Я ответил... – сообщил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Что опять случилось с Кокориным