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    Станислав Черчесов: «Кокорин? Естественно, такие вещи нас не устраивают»

    Теги Зенит Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России происшествия Александр Кокорин

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, произошедший с форвардом Александром Кокориным, который может быть лишен прав за нарушения правил ПДД.

    – Для главного тренера сборной важно, что делает футболист за пределами футбольного поля, тем более в свой выходной?

    – Мы с первого дня обозначили приоритеты. Футболист сборной должен и на поле, и за полем должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают.

    – То есть вы себе это где-то пометили?

    – Я уже ответил на этот вопрос.

    – А вы созванивались с Кокориным?

    – Я ответил... – сообщил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Что опять случилось с Кокориным

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