в преддверии выездного матча чемпионата России с сделал официальное обращение к своим болельщикам.

«Друзья, в ближайшую субботу мы продолжим чемпионскую гонку и сыграем один из самых важных матчей премьер-лиги против ЦСКА. Мы будем бороться с первой минуты и до последней, выложимся на сто процентов и покажем легендарный петербургский характер, который вы видели в лучших играх первой части сезона.

Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень.

Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!» — говорится в сообщении на официальном сайте питерского клуба.