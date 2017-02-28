Главный тренер Игорь Шалимов раскритиковал команду после поражения от (3:3, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала Кубка России.

– Катастрофа. Это и весь комментарий. Как матч складывался! Потом с 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти.... надо разобраться.

Мы не в первый раз так играем. После 3:0 мы каким-то образом умудрились пропустить 3 мяча. Ошибки – наверно, психология, мы будем разговаривать с ребятами. До игры мы говорили, что надо быть собраннее, потому что важно быть настороже, когда все удачно складывает. Надо уметь терпеть, дожимать, не разваливаться. Теперь надо восстановиться, у нас впереди.

– В матче не все получалось у . Чем было обусловлено именно его участие в серии пенальти?

– Он у нас штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче... Он у нас обычно бил, забивал, потому мы его и поставили.

– Есть мнение, что не может настроиться на более слабых соперников. Так ли это?

– Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит – надо понять. И что с этим делать, тоже надо понять. Было видно, что «Уралу» тяжело. А потом у нас обрезы, стандарты... Расслабились по ходу игры, развалились, – сказал Шалимов.

Российский футбол вернулся!