Аллегри пригрозил руководству «Ювентуса» увольнением из-за конфликта с Бонуччи
Стали известны новые подробности конфликта главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с защитником Леонардо Бонуччи.
Тренер после конфликта с игроком пригрозил руководству клуба, что уволится, если «Ювентус» не согласится с наказанием для Бонуччи. Изначально руководители «Юве» хотели оштрафовать и Аллегри, и Бонуччи, но после угроз уволиться решили не трогать специалиста.
По информации La Gazzetta dello Sport, Аллегри и Бонуччи сильно повздорили после матча с «Палермо», игрокам даже пришлось разнимать тренера и футболиста. Позже конфликт продолжился уже во время беседы с руководством.
Бонуччи пропустил матч с «Порту» в Лиге чемпионов.
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