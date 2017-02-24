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    Аллегри пригрозил руководству «Ювентуса» увольнением из-за конфликта с Бонуччи

    Теги Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри

    Стали известны новые подробности конфликта главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с защитником Леонардо Бонуччи.

    Тренер после конфликта с игроком пригрозил руководству клуба, что уволится, если «Ювентус» не согласится с наказанием для Бонуччи. Изначально руководители «Юве» хотели оштрафовать и Аллегри, и Бонуччи, но после угроз уволиться решили не трогать специалиста.

    По информации La Gazzetta dello Sport, Аллегри и Бонуччи сильно повздорили после матча с «Палермо», игрокам даже пришлось разнимать тренера и футболиста. Позже конфликт продолжился уже во время беседы с руководством.

    Бонуччи пропустил матч с «Порту» в Лиге чемпионов.

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