Неймар: «Пока наш шанс пройти «ПСЖ» равен 1%, мы будем верить на 99%»
Нападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы каталонцев на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» (0:4).
«Пока наш шанс равен 1%, мы будем верить на 99%», – написал Неймар в своем инстаграме.
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