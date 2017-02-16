Нападающий «Барселоны» оценил шансы каталонцев на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения от (0:4).

«Пока наш шанс равен 1%, мы будем верить на 99%», – написал в своем инстаграме.

«Барселону» уничтожили в Париже. 4:0!