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    Неймар: «Пока наш шанс пройти «ПСЖ» равен 1%, мы будем верить на 99%»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы каталонцев на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» (0:4).

    «Пока наш шанс равен 1%, мы будем верить на 99%», – написал Неймар в своем инстаграме.

    «Барселону» уничтожили в Париже. 4:0!

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