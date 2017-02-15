«ПСЖ» – «Барселона». Ни один клуб в истории еврокубков не выходил в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче
«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил дома «Барселону» (4:0).
Ни один клуб в истории еврокубков не выходил в следующий раунд после поражения 0:4 в первой игре.
Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».
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