Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» – «Барселона». Ни один клуб в истории еврокубков не выходил в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов

    «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил дома «Барселону» (4:0).

    Ни один клуб в истории еврокубков не выходил в следующий раунд после поражения 0:4 в первой игре.

    Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».

    Луис Энрике: «Беру вину на себя, но надежды не теряю – мы должны забить пять мячей»

    Унаи Эмери: «Нужно быть бдительными, впереди ответный матч»

    Опрос

    Кто выиграет Лигу чемпионов?

    8496 голосов 61
    • Барселона
      11%
    • Реал Мадрид
      36%
    • Бавария
      12%
    • Кто-то другой
      41%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться