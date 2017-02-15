Полузащитник Марко Верратти после разгрома «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что парижане еще не гарантировали себе выход в четвертьфинал.

«Мы еще не вышли в следующий раунд. 5:0 на «Камп Ноу» – обычный счет для «Барселоны», – сказал Верратти.

Ни один клуб в истории еврокубков не выходил в следующий раунд после 0:4 в первом матче

«Барселону» уничтожили в Париже. 4:0!