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    Марко Верратти: «Борьба не окончена. 5:0 на «Камп Ноу» – обыденность для «Барселоны»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Марко Верратти

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после разгрома «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что парижане еще не гарантировали себе выход в четвертьфинал.

    «Мы еще не вышли в следующий раунд. 5:0 на «Камп Ноу» – обычный счет для «Барселоны», – сказал Верратти.

    Ни один клуб в истории еврокубков не выходил в следующий раунд после 0:4 в первом матче

    «Барселону» уничтожили в Париже. 4:0!

     

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