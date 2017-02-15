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    Луис Энрике: «Ответственность беру на себя, но надежды не теряю – мы должны забить пять мячей»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:4).

    «Все просто: соперник был сильнее с мячом и без. Они выигрывали единоборства, играли эффективнее – результат полностью отражает происходившее на поле. Не думаю, что здесь нужны долгие объяснения. Это спорт, без проблем в нем не бывает. Ответственность за поражение беру на себя. Виноват тренер – игроки-то те же, раньше ведь они выигрывали.

    После первого тайма (0:2) ситуация уже была очень сложная, мы пытались вернуться в игру, но пропустили третий гол, а потом четвертый. Нет, «ПСЖ» ничем не удивил. Мы говорили об их прессинге перед матчем, но это не значит, что мы способны с ним справиться. Мы проиграли много единоборств. «ПСЖ» сыграл так, как мы и ожидали, и показал свой лучший футбол.

    Но я не теряю надежды – мы должны забить пять мячей. В своих игроках я полностью уверен», – сказал Энрике.

    «Если после такого Луис Энрике не уйдет в отставку...»

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