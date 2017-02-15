Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (0:4).

«Все просто: соперник был сильнее с мячом и без. Они выигрывали единоборства, играли эффективнее – результат полностью отражает происходившее на поле. Не думаю, что здесь нужны долгие объяснения. Это спорт, без проблем в нем не бывает. Ответственность за поражение беру на себя. Виноват тренер – игроки-то те же, раньше ведь они выигрывали.

После первого тайма (0:2) ситуация уже была очень сложная, мы пытались вернуться в игру, но пропустили третий гол, а потом четвертый. Нет, «ПСЖ» ничем не удивил. Мы говорили об их прессинге перед матчем, но это не значит, что мы способны с ним справиться. Мы проиграли много единоборств. «ПСЖ» сыграл так, как мы и ожидали, и показал свой лучший футбол.

Но я не теряю надежды – мы должны забить пять мячей. В своих игроках я полностью уверен», – сказал Энрике.

«Если после такого Луис Энрике не уйдет в отставку...»