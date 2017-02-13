Валерий Газзаев: «Самая совершенная система по борьбе с допингом – в России»
Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Валерий Газзаев оценил систему борьбы с допингом в России.
«Самая совершенная система по борьбе с допингом – у нас в стране. На уровне Госдумы мы ввели уголовную ответственность за допинг.
Комиссия Смирнова находится в сотрудничестве с МОК постоянно, но все равно продолжаются нападки на нас без доказательной базы.
Спорт стал инструментом политического давления. Сейчас у нас новый министр спорта (Павел Колобков – прим. Sports.ru), и уверен, что он еще более усиленно займется этой проблемой.
Им выгодно нас отстранять в плане спортивных результатов. Мы должны сражаться, вносить свои инициативы. Это очень важно, и наша страна делает все возможное, чтобы спорт был чистым», – сказал Газзаев.
Мы, мягко говоря, отскочили. О санкциях в биатлоне, которых нет
Спорт – это и есть политика. Почему нашим не на что жаловаться
Какие ваши доказательства? О докладе Макларена
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.