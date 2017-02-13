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    Валерий Газзаев: «Самая совершенная система по борьбе с допингом – в России»

    Теги Валерий Газзаев допинг МОК Павел Колобков политика

    Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Валерий Газзаев оценил систему борьбы с допингом в России.

    «Самая совершенная система по борьбе с допингом – у нас в стране. На уровне Госдумы мы ввели уголовную ответственность за допинг.

    Комиссия Смирнова находится в сотрудничестве с МОК постоянно, но все равно продолжаются нападки на нас без доказательной базы.

    Спорт стал инструментом политического давления. Сейчас у нас новый министр спорта (Павел Колобков – прим. Sports.ru), и уверен, что он еще более усиленно займется этой проблемой.

    Им выгодно нас отстранять в плане спортивных результатов. Мы должны сражаться, вносить свои инициативы. Это очень важно, и наша страна делает все возможное, чтобы спорт был чистым», – сказал Газзаев.

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