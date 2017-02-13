Суд присяжных США посчитал, что Поветкин использовал мельдоний после запрета

Суд присяжных США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после запрета на использование препарата.

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», – рассказал промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

Положительный результат допинг-теста на мельдоний Поветкина стал причиной отмены боя Александра против Деонтея Уайлдера весной 2016 года. После этого команда американского боксера подала в суд иск на 4,5 миллиона долларов за срыв поединка. Ответчиком выступает сам Поветкин и возглавляемая Рябинским промоутерская компания «Мир Бокса».

Андрей Рябинский в ответ подал иск о защите чести и достоинства Поветкина против Уайлдера, компании DiBella Entertainment и ее президента Лу ДиБеллы. Рябинский заявил, что рассчитывает получить 34,5 миллиона долларов. Адвокат Уайлдера и его промоутера назвал иск российской стороны «абсурдным».