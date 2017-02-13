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    Суд присяжных США посчитал, что Поветкин использовал мельдоний после запрета

    Теги Александр Поветкин допинг Андрей Рябинский

    Суд присяжных США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после запрета на использование препарата.

    «Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», – рассказал промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

    Положительный результат допинг-теста на мельдоний Поветкина стал причиной отмены боя Александра против Деонтея Уайлдера весной 2016 года. После этого команда американского боксера подала в суд иск на 4,5 миллиона долларов за срыв поединка. Ответчиком выступает сам Поветкин и возглавляемая Рябинским промоутерская компания «Мир Бокса».

    Андрей Рябинский в ответ подал иск о защите чести и достоинства Поветкина против Уайлдера, компании DiBella Entertainment и ее президента Лу ДиБеллы. Рябинский заявил, что рассчитывает получить 34,5 миллиона долларов. Адвокат Уайлдера и его промоутера назвал иск российской стороны «абсурдным».

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