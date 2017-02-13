Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о календаре АПЛ, конкурентах в борьбе за место в топ-4 и преимуществе перед финальным матчем за Кубок английской лиги.

О том, что соперники оторвутся от «МЮ», который в АПЛ сыграет теперь только 4-го марта

«Они оставят нас позади. Другие команды наберут очки, так что это точно случится. Так все устроено».

О Лиге Европы и преимуществе

«Мы играем в Лиге Европы, так что давайте наслаждаться этим турниром. Еще у нас есть финал Кубка английской лиги. Не верю, что кто-то может ехать на «Уэмбли» и не радоваться этому. Мы едем и будем играть.

Знаем, что у «Саутгемптона», вероятно, будет несколько выходных дней. Не знаю, поедут ли они на сбор в теплую страну, в какое-нибудь красивое местечко с хорошей погодой, чтобы подготовиться к финалу.

Знаю только то, что их следующий матч – финал, а нам за это время нужно провести три игры. Мы должны тренироваться в холод на плохих полях, потому что такая погода не улучшает их качество.

Так что ситуация нелегкая, но мы должны получать удовольствие от игры в футбол, от важных матчей».

16 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном», 19 февраля встретится с «Блэкберном» в Кубке Англии, а 22 февраля проведет ответную встречу с французами.

Финал Кубка английской лиги состоится 26 февраля.