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    Дэйна Уайт: «Бой с Мэйвезером? Сначала МакГрегор проведет 4 поединка в UFC, а потом пусть делает что хочет»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт опроверг слова Конора МакГрегора о том, что тот может провести бой против Флойда Мэйвезера без участия UFC.

    «Это никогда не произойдет. Это в принципе невозможно. Конор у нас на контракте. Он должен нам еще 4 боя. Неважно, о каком бизнесе идет речь, UFC или каком-то другом, контракт – не та вещь, которую легко разорвать.

    Если бой с Флойдом – это то, что Конор хочет сделать, то сперва ему осталось провести 4 поединка в UFC. Проведи эти четыре боя, после можешь уходить из компании и делать, что хочешь», – заявил Уайт.

    Ранее МакГрегор заявлял, что сперва хочет провести боксерский поединок против экс-чемпиона мира в пяти весах Флойда Мэйвезера, а уже потом защищать свой пояс чемпиона UFC в легком весе.

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