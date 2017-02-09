Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Семак: «Лимит не принес ничего хорошего. Он убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат»

    Теги Сергей Семак Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Уфа лимит на легионеров

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

    - Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?

    - Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.

    - На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?

    - К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались все ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.

    - Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?

    - Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола.

    Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее.

    Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты, – сказал Семак.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться