Главный тренер «Уфы» высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

- Если бы позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?

- Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.

- На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?

- К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались все ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.

- Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?

- Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола.

Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее.

Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты, – сказал Семак.