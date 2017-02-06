Неймар: «Чемпионат Испании сейчас – лучшая лига Европы»
Нападающий «Барселоны» Неймар поделился мнением о борьбе за чемпионство, а также оценил уровень примеры.
О борьбе с «Реалом»
«Знаю, что это трудно, но нет ничего невозможного. В прошлом сезоне у нас был отрыв в 12 очков, а выиграли мы, если я не ошибаюсь, в одно-два очка.
Впереди еще много игр, многое может произойти. Мы сконцентрированы на победе, жаждем заполучить титул и будем борться».
Об уровне примеры
«Думаю, испанская лига сейчас лучшая. Испанские клубы выиграли все международные трофеи за последние три года.
«Реал» и «Барселона» выигрывали Лигу чемпионов, «Севилья» – Лигу Европы. Так что испанские клубы в последнее время рулят.
Есть другие клубы и другие игроки, настоящие звезды в других лигах, но Испания превосходит других».
Опрос
Какая лига - самая интересная в этом сезоне?
- АПЛ59%
- Серия А7%
- Примера12%
- Бундеслига3%
- РФПЛ16%
- Лига 13%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.