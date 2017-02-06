Нападающий «Барселоны» поделился мнением о борьбе за чемпионство, а также оценил уровень примеры.

О борьбе с

«Знаю, что это трудно, но нет ничего невозможного. В прошлом сезоне у нас был отрыв в 12 очков, а выиграли мы, если я не ошибаюсь, в одно-два очка.

Впереди еще много игр, многое может произойти. Мы сконцентрированы на победе, жаждем заполучить титул и будем борться».

Об уровне примеры

«Думаю, испанская лига сейчас лучшая. Испанские клубы выиграли все международные трофеи за последние три года.

«Реал» и выигрывали Лигу чемпионов, «Севилья» – Лигу Европы. Так что испанские клубы в последнее время рулят.

Есть другие клубы и другие игроки, настоящие звезды в других лигах, но Испания превосходит других».