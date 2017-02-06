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    Неймар: «Чемпионат Испании сейчас – лучшая лига Европы»

    Теги Барселона Реал Мадрид Севилья примера Испания Лига чемпионов Лига Европы Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар поделился мнением о борьбе за чемпионство, а также оценил уровень примеры.

    О борьбе с «Реалом»

    «Знаю, что это трудно, но нет ничего невозможного. В прошлом сезоне у нас был отрыв в 12 очков, а выиграли мы, если я не ошибаюсь, в одно-два очка.

    Впереди еще много игр, многое может произойти. Мы сконцентрированы на победе, жаждем заполучить титул и будем борться».

    Об уровне примеры

    «Думаю, испанская лига сейчас лучшая. Испанские клубы выиграли все международные трофеи за последние три года.

    «Реал» и «Барселона» выигрывали Лигу чемпионов, «Севилья» – Лигу Европы. Так что испанские клубы в последнее время рулят.

    Есть другие клубы и другие игроки, настоящие звезды в других лигах, но Испания превосходит других».

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