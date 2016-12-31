Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе, и получил награду Samba Foot.
24-летний хавбек набрал 32,13% голосов и опередил форварда «Барселоны» Неймара (27,88%), который привел сборную Бразилии к олимпийскому золоту.
Третье место занял полузащитник «Реала» Каземиро, набравший 13,35%.
В голосовании принимали участие бразильские журналисты, бывшие и действующие футболисты, а также болельщики.
До это победителем два раза подряд становился Неймар.
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