Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе

Полузащитник Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе, и получил награду Samba Foot.

24-летний хавбек набрал 32,13% голосов и опередил форварда «Барселоны» (27,88%), который привел сборную Бразилии к олимпийскому золоту.

Третье место занял полузащитник Каземиро, набравший 13,35%.

В голосовании принимали участие бразильские журналисты, бывшие и действующие футболисты, а также болельщики.

До это победителем два раза подряд становился Неймар.