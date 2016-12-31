Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе

    Теги Ливерпуль сборная Бразилии премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид примера Испания Неймар Филиппе Коутиньо Каземиро

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе, и получил награду Samba Foot. 

    24-летний хавбек набрал 32,13% голосов и опередил форварда «Барселоны» Неймара (27,88%), который привел сборную Бразилии к олимпийскому золоту.

    Третье место занял полузащитник «Реала» Каземиро, набравший 13,35%.

    В голосовании принимали участие бразильские журналисты, бывшие и действующие футболисты, а также болельщики.

    До это победителем два раза подряд становился Неймар.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться