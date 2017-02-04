«Барселона» – «Атлетик». Болельщики хозяев хотят провести акцию протеста против судей
Grada de Animación, одна из фанатских группировок «Барселоны», объявила о намерении провести во время сегодняшнего домашнего матча чемпионата Испании с «Атлетиком» акцию против арбитров.
Группировка призывает болельщиков каталонского клуба махать носовыми платками начиная с 12-й минуты игры в знак протеста против предвзятого, на их взгляд, судейства в последних матчах «Барселоны».
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