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    «Барселона» – «Атлетик». Болельщики хозяев хотят провести акцию протеста против судей

    Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик примера Испания судьи болельщики

    Grada de Animación, одна из фанатских группировок «Барселоны», объявила о намерении провести во время сегодняшнего домашнего матча чемпионата Испании с «Атлетиком» акцию против арбитров.

    Группировка призывает болельщиков каталонского клуба махать носовыми платками начиная с 12-й минуты игры в знак протеста против предвзятого, на их взгляд, судейства в последних матчах «Барселоны».

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