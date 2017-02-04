Grada de Animación, одна из фанатских группировок «Барселоны», объявила о намерении провести во время сегодняшнего домашнего матча чемпионата Испании с акцию против арбитров.

Группировка призывает болельщиков каталонского клуба махать носовыми платками начиная с 12-й минуты игры в знак протеста против предвзятого, на их взгляд, судейства в последних матчах «Барселоны».

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