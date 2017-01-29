Главный арбитр матча 20-го тура примеры между «Бетисом» и «Барселоной» (1:1) Алехандро Эрнандес не засчитал чистый гол каталонцев.

Во втором тайме защитник Аисса Манди вынес мяч из ворот уже после того, как тот пересек линию.

Судьи не зафиксировали взятия ворот. Стоит отметить, что в Испании нет системы определения гола.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Судьи правда тащат «Реал» к чемпионству?

ФОТО