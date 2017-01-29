«Бетис» – «Барселона». Судья не засчитал гол гостей, хотя мяч пересек линию ворот
Главный арбитр матча 20-го тура примеры между «Бетисом» и «Барселоной» (1:1) Алехандро Эрнандес не засчитал чистый гол каталонцев.
Во втором тайме защитник «Бетиса» Аисса Манди вынес мяч из ворот уже после того, как тот пересек линию.
Судьи не зафиксировали взятия ворот. Стоит отметить, что в Испании нет системы определения гола.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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