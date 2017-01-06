Защитник «Барселоны» после поражения от «Атлетика» (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании раскритиковал судейство, несмотря на то, что с 74-й минуты клуб из Бильбао играл вдесятером, а с 80-й – вдевятером.

«Пенальти на мне и были чистыми, но мы знаем, почему так происходит.

Результат не так плох. играл очень плотно и не гнушался фолами. Вопрос о победителе остается открытым. В ответном матче постараемся выиграть и пройти в четвертьфинал», — сказал Пике.

Кроме того, на 36-й минуте, после подачи углового у ворот «Барселоны», форвард «Атлетика» Ариц Адурис ударил защитника Самюэля Умтити в район шеи.

ВИДЕО

ФОТО