Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жерар Пике: «Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит»

    Теги Барселона Атлетик Жерар Пике примера Испания Кубок Испании судьи видео фото Неймар

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения от «Атлетика» (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании раскритиковал судейство, несмотря на то, что с 74-й минуты клуб из Бильбао играл вдесятером, а с 80-й – вдевятером.

    «Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит.

    Результат не так плох. «Атлетик» играл очень плотно и не гнушался фолами. Вопрос о победителе остается открытым. В ответном матче постараемся выиграть и пройти в четвертьфинал», — сказал Пике.

    Кроме того, на 36-й минуте, после подачи углового у ворот «Барселоны», форвард «Атлетика» Ариц Адурис ударил защитника Самюэля Умтити в район шеи.

    ВИДЕО

    ФОТО

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться