Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил судейство Давида Борбалана в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против (1:2).

Клуб из Бильбао с 74-й минуты играл вдесятером, а с 80-й – вдевятером.

«Вспышка недовольства по окончании первого тайма – результат решений арбитра. Однако нужно помнить, что работу судей очень трудно оценивать.

Вообще, думаю, у судей самая сложная работа в футболе», – сказал Энрике.

Жерар Пике: «Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит»