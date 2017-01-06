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    Луис Энрике: «У судей самая сложная работа в футболе»

    Теги Барселона Атлетик примера Испания Кубок Испании судьи Луис Энрике Давид Фернандес Борбалан

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил судейство Давида Борбалана в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (1:2).

    Клуб из Бильбао с 74-й минуты играл вдесятером, а с 80-й – вдевятером.

    «Вспышка недовольства по окончании первого тайма – результат решений арбитра. Однако нужно помнить, что работу судей очень трудно оценивать.

    Вообще, думаю, у судей самая сложная работа в футболе», – сказал Энрике.

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