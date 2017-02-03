«Спартак» может арендовать Алексея Миранчука у «Локомотива» до конца года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в .

«Спартак» готов арендовать 21-летнего хавбека до конца 2017 года с последующим подписанием полноценного контракта

«Этот вариант будет одним из самых безболезненных для футболиста. Он получит игровую практику перед чемпионатом мира 2018 года, на который мечтает поехать со сборной России.

сможет сэкономить на зарплате игрока, который не будет выходить на поле, и заработать на компенсации за аренду футболиста.

Также Алексей останется в Москве – это самый приемлемый ход событий», – рассказал источник, близкий к игроку.

Если по окончании аренды Миранчук подпишет контракт со «Спартаком», «Локомотив» получит причитающиеся ему по регламенту РФС 1,4 миллиона евро в качестве компенсации за переход молодого воспитанника в клуб РФПЛ.

Ранее «Рубин» предложил за Миранчука 5 миллионов евро, требует 8 миллионов.

Сообщалось, что агенты пытаются убедить Миранчука расторгнуть контракт с московским клубом.

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