Агенты пытаются убедить Миранчука расторгнуть контракт с «Локомотивом»

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в январе один из представителей Миранчука пришел в офис клуба с заявлением, в котором футболист просит уволить его по собственному желанию. У агента не было доверенности от игрока, поэтому «Локомотив» не принял заявление. Затем в клуб пришло заказное письмо с тем же требованием.

Ситуация с Миранчуком должна разрешиться до 26 января, когда начнется второй сбор «Локо». Президент клуба Илья Геркус вылетел в Марбелью, где «Локомотив» проводит первый сбор, там же находится представитель футболиста.

Срок контракта Миранчука с «Локомотивом» истекает в конце 2017 года. «Красно-зеленые» предложили ему продлить контракт с зарплатой около 1,8 миллиона евро плюс 2 миллиона в качестве подъемных.

На игрока претендуют «Рубин», «Краснодар» и «Зенит». При этом конкретное предложение в размере 3 миллионов сделали только казанцы. Предложения всех претендентов сопоставимы с зарплатой, которую Миранчуку предлагает «Локомотив», но значительно превышают предложение «Локо» в плане подъемных, часть из которых будет выплачена агентам.

Стоит отметить, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро, но агенты Миранчука пытаются убедить его расторгнуть контракт в соответствии с регламентом, который позволяет сделать это без значительных последствий вне защищенного периода (3 года с момента заключения договора).