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    Илья Геркус: «Миранчук хочет продолжить карьеру в другом месте»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Илья Геркус Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук покинет клуб.

    – Что нового в ситуации с Миранчуком?

    – Нового – ничего. У него есть предложения от других клубов. Вся ситуация свелась именно к переговорам по ним.

    – О новом контракте с «Локо» речь уже не идет?

    – Можно сказать, что нет. Но не будем делать из этого сенсацию. Это выбор футболиста. Он хочет продолжить карьеру в другом месте. Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

    – На будущее брата Антона в «Локо» эта ситуация не повлияет?

    – Надеюсь, нет. Он как раз более заинтересован в карьере в «Локомотиве». И с ним мы близки к соглашению по новому контракту, – сказал Геркус.

    «Рубин» предложил Миранчуку 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных, «Локо» – 1,8 млн в год и 2 млн подъемных

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