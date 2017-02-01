Президент ива» Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук покинет клуб.

– Что нового в ситуации с Миранчуком?

– Нового – ничего. У него есть предложения от других клубов. Вся ситуация свелась именно к переговорам по ним.

– О новом контракте с «Локо» речь уже не идет?

– Можно сказать, что нет. Но не будем делать из этого сенсацию. Это выбор футболиста. Он хочет продолжить карьеру в другом месте. Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

– На будущее брата Антона в «Локо» эта ситуация не повлияет?

– Надеюсь, нет. Он как раз более заинтересован в карьере в «Локомотиве». И с ним мы близки к соглашению по новому контракту, – сказал Геркус.

«Рубин» предложил Миранчуку 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных, «Локо» – 1,8 млн в год и 2 млн подъемных