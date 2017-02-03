Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о намерениях футболиста покинуть московский клуб.

«По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от , которое направлено в футбольный клуб «Локомотив», но как сказал президент клуба , Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит.

Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно, или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет.

В случае если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты.

Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете», – сказал Шпинев