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    Агент Алексея Миранчука: «Будущее моего клиента полностью зависит от Геркуса»

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о намерениях футболиста покинуть московский клуб.

    «По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от «Рубина», которое направлено в футбольный клуб «Локомотив», но как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит.

    Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно, или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет. 

    В случае если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты.

    Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете», – сказал Шпинев

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