30-летний полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал об отношении к футболу.

«В текущее трансферное окно никаких предложений по мне не было, я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб. Я в любом случае уже не буду играть в «Реале» или «Барселоне» и прекрасно отдаю себе в этом отчет. Сейчас мои амбиции – играть в футбол и наслаждаться им.

Новый контракт с ЦСКА? Переговоров не было. Посмотрим, что произойдет дальше, но я стараюсь сейчас сосредоточиться на настоящем и не хочу думать, что случится в будущем.

Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю настоящий момент, стараюсь не думать, что будет через месяц или два. У меня остается не так много футбольных лет на высоком уровне, и сейчас я максимально наслаждаюсь игрой.

Я не знаю, закончу карьеру именно в ЦСКА или нет. У меня есть семья, и это будет не только моим решением. Но я не уверен, что так случится. Закончу я здесь или в другой стране – покажет лишь будущее, но, без всякого сомнения, сейчас я здесь очень счастлив», – сказал Вернблум.