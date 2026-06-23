Роналду отвернулся от журналиста, который пытался задать вопрос о дубле Месси.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Узбекистаном (5:0) отказался выслушать журналиста, который собирался задать вопрос о Лионеле Месси .

В игре против Узбекистана Роналду отметился дублем и стал лучшим игроком матча.

Ранее Месси сделал дубль в игре Аргентины с Австрией (2:0) и также был признан лучшим футболистом встречи.

Журналист собирался задать вопрос и начал со слов о голах аргентинца, после чего Роналду сразу отвернулся, прервал корреспондента, махнув рукой, и заявил о готовности выслушать следующий вопрос.