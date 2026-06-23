Роналду проигнорировал журналиста, пытавшегося задать вопрос о Месси
Роналду отвернулся от журналиста, который пытался задать вопрос о дубле Месси.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Узбекистаном (5:0) отказался выслушать журналиста, который собирался задать вопрос о Лионеле Месси.
В игре против Узбекистана Роналду отметился дублем и стал лучшим игроком матча.
Ранее Месси сделал дубль в игре Аргентины с Австрией (2:0) и также был признан лучшим футболистом встречи.
Журналист собирался задать вопрос и начал со слов о голах аргентинца, после чего Роналду сразу отвернулся, прервал корреспондента, махнув рукой, и заявил о готовности выслушать следующий вопрос.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?16082 голоса
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
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Сколько было лайков постов, где кто то критикует или высмеивает Месси и его достижения. Было такое и неоднократно.
Уважение Роналду
Реальность: конкуренция с Джастом, Уедой и Саммервилем:)