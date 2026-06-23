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  4. Роналду проигнорировал журналиста, который пытался задать вопрос о Месси

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Роналду проигнорировал журналиста, пытавшегося задать вопрос о Месси
Роналду отвернулся от журналиста, который пытался задать вопрос о дубле Месси.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Узбекистаном (5:0) отказался выслушать журналиста, который собирался задать вопрос о Лионеле Месси

В игре против Узбекистана Роналду отметился дублем и стал лучшим игроком матча. 

Ранее Месси сделал дубль в игре Аргентины с Австрией (2:0) и также был признан лучшим футболистом встречи. 

Журналист собирался задать вопрос и начал со слов о голах аргентинца, после чего Роналду сразу отвернулся, прервал корреспондента, махнув рукой, и заявил о готовности выслушать следующий вопрос.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?16082 голоса
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
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Комментарии

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Правильно сделал. Роналду и Месси всегда хорошо общаются. Но современное общество пытается их друг с другом сталкивать. А современная журналистика вообще мертва, как профессия. Клики, лайки, реклама, цитируемость, лживые заголовки, которые даже не отражают содержания новости. Пластмассовый мир. Теперь не нужно быть профессиональным человеком, можно просто хайповать.
ОтветCristiano Ronaldo777
Правильно сделал. Роналду и Месси всегда хорошо общаются. Но современное общество пытается их друг с другом сталкивать. А современная журналистика вообще мертва, как профессия. Клики, лайки, реклама, цитируемость, лживые заголовки, которые даже не отражают содержания новости. Пластмассовый мир. Теперь не нужно быть профессиональным человеком, можно просто хайповать.
Да нет, просто Рона коробит от Месси)
ОтветCristiano Ronaldo777
Правильно сделал. Роналду и Месси всегда хорошо общаются. Но современное общество пытается их друг с другом сталкивать. А современная журналистика вообще мертва, как профессия. Клики, лайки, реклама, цитируемость, лживые заголовки, которые даже не отражают содержания новости. Пластмассовый мир. Теперь не нужно быть профессиональным человеком, можно просто хайповать.
Да ненавидит он его!!!
Сколько было лайков постов, где кто то критикует или высмеивает Месси и его достижения. Было такое и неоднократно.
Обычные мерзкие журналюги в поисках провокационного материала.
От сектантов не скроешься, везде без мыла лезут
Выразил дань уважения великому аргентинцу и оборвал журналиста, пытавшегося поставить их в один ряд.
Уважение Роналду
Ответeugenetelichko
Выразил дань уважения великому аргентинцу и оборвал журналиста, пытавшегося поставить их в один ряд. Уважение Роналду
Ожидание глоров криштика: конкуренция с Мбаппе, Месси и Холландом

Реальность: конкуренция с Джастом, Уедой и Саммервилем:)
Риго пробрался в журналисты.
ОтветБубишта
Риго пробрался в журналисты.
риго был на трибунах, с плакатом роналду и надписью гоат
ОтветBayernMunih
риго был на трибунах, с плакатом роналду и надписью гоат
Самый преданный фанат, на каждой ветке про Роналду в первых рядах.
Зачем вестись на провокации.
Ригоберсону медом по сердцу 😎
Ответphantom_payne
Ригоберсону медом по сердцу 😎
Этому только если черным шлангом по губам 😅
Отстаньте от дедушек , люди живут последние лучшие месяцы своей карьеры
Достойно повел себя Криштиану, не надо никаких сравнений, кто знает, тот знает, ничего лишнего, все вопросы и ответы только по своей игре и игре команды, это правильно)
Журналюшка уровня комментаторов на спортсе. Матч Португалия - Узбекистан, он про Месси спрашивает. Рон красава, адекватно отреагировал.
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