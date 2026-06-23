  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Спенс не пожал руку обвиненному в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. Фанаты Англии освистывали экс-хавбека «Арсенала»

0
Спенс не пожал руку обвиненному в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. Фанаты Англии освистывали экс-хавбека «Арсенала»
Спенс не пожал руку Парти перед матчем Англия – Гана.

Защитник сборной Англии Джед Спенс не пожал руку Томасу Парти перед матчем с Ганой на ЧМ-2026.

Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Фоксборо. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, перерыв).

Во время приветственной церемонии перед началом матча Спенс проигнорировал протянутую руку Парти. Остальные футболисты Англии пожали руку ганскому полузащитнику.

Кроме того, болельщики сборной Англии освистали Парти при оглашении составов диктором стадиона, а по ходу первого тайма свистели экс-игроку «Арсенала» при каждом его касании мяча.

Напомним, в июле 2025 года Парти были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия в период с 2021 по 2022 год. В феврале 2026-го игроку были предъявлены новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Футболист не признал вину ни по одному пункту – он должен предстать перед судом в июне 2027 года.

Ранее из-за обвинений 33-летнего хавбека не пустили в Канаду, где сборная Ганы играла свой первый матч турнира против команды Панамы (1:0).

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?16368 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoТомас Парти
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛа Лига
logoДжед Спенс
logoТоттенхэм
logoВильярреал
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вина еще не доказана. А если он не виновен? Как Менди из МанСити. А Спенс ведет себя как идиот.
Я думаю Парти этим очень сильно расстроился
Из-за обвинений из-за обвинений не пустили в Канаду - а вот это уже некрасиво. Суд признает вину- тогда и отменяйте. Тем более в США то пустили почему-то.
неудивительно что это сделал игрок петушиного тотенхэма
Какой то френдли фаер.

Это как если бы житель Гарлема на пожал руку другому жителю, потому что тот толкает наркоту
Спенс - первый мусульманский левак в сборной Англии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беллингем, Кейн, Парти, Семеньо, Гордон, Иньяки Уильямс – в составах Англии и Ганы на матч ЧМ
сегодня, 18:59
Игроки сборной Англии сами решат, пожимать ли руку обвиняемому в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. FA не будет вмешиваться
20 июня, 20:39
Беллингем о 4:2 с Хорватией: «Прессинг Англии был на топовом уровне, мы достигли стандарта, к которому стремимся. Во 2-м тайме мы показали, какой командой хотим быть»
17 июня, 23:17
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» договорится о трансфере Палестры из «Аталанты» в течение суток. Лучший защитник сезона Серии А хочет в АПЛ
15 минут назад
Англия – Гана. 0:0 после первого тайма. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Швейцария или Канада? Панама или Хорватия? Выберите победителей оставшихся матчей второго тура ЧМ и забирайте джерси
21 минуту назадТесты и игры
Роналду проигнорировал журналиста, пытавшегося задать вопрос о Месси
33 минуты назадВидео
Аршавин о крике Роналду «Я вернулся!» после дубля Узбекистану: «Криштиану подведет Португалию»
46 минут назад
Мартинес после 5:0 с Узбекистаном: «Такую реакцию игроков мы ожидали после первого матча на ЧМ. Роналду – пример для всех, настоящий капитан»
54 минуты назад
У Дешама умерла мать. Тренер Франции пропустит игру с Норвегией на ЧМ
55 минут назад
Фердинанд о дубле Роналду Узбекистану: «Не командный игрок». Ради бога! Криштиану заставляет сомневающихся замолчать»
сегодня, 20:02
Смотрите матч Англия – Гана в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 20:00ВидеоСпортс"
ЧМ-2026. Португалия разгромила Узбекистан, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
сегодня, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Англия и Гана ни разу не пробили в створ в 1-м тайме матча ЧМ-2026
4 минуты назад
Каннаваро после 0:5 от Португалии: «Разница слишком велика, мы допустили простые ошибки. Обидно, что гол Узбекистана отменили – он мог бы придать нам импульс»
31 минуту назад
22-летний Беллингем – самый молодой футболист с 50 матчами за Англию
45 минут назад
Ибрагимович о Дешаме: «Немногие выдающиеся футболисты становятся выдающимися тренерами. Люди думают, что ему легко, потому что у Франции много звезд. Это не так»
сегодня, 19:08
Агент Дзюбы о будущем 37-летнего форварда: «Звонили из ФНЛ, ближнего зарубежья, наш ответ отрицательный при всем уважении. Артем хочет играть только в РПЛ»
сегодня, 18:53
20 лет и 11 дней прошло между первыми и последним голами Роналду и Месси на ЧМ – самый длинный промежуток в истории
сегодня, 18:46
«Астон Вилла» будет игнорировать все предложения по Роджерсу на сумму менее 100 млн фунтов
сегодня, 18:43
9 автоголов забили на ЧМ-2026. Больше было лишь на ЧМ-2018 в России – 12
сегодня, 18:36
На ЧМ-2026 побит рекорд по голам на групповом этапе – 137 мячей в 45 играх
сегодня, 18:26
«Барселона» подтвердила выкуп 18-летнего форварда сборной Египта Карима у «Аль-Ахли» за 1,5 млн евро и бонусы. Контракт – до 2029-го
сегодня, 18:14
Рекомендуем