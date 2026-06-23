Спенс не пожал руку обвиненному в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. Фанаты Англии освистывали экс-хавбека «Арсенала»

Спенс не пожал руку Парти перед матчем Англия – Гана.

Защитник сборной Англии Джед Спенс не пожал руку Томасу Парти перед матчем с Ганой на ЧМ-2026 .

Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Фоксборо. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, перерыв).

Во время приветственной церемонии перед началом матча Спенс проигнорировал протянутую руку Парти. Остальные футболисты Англии пожали руку ганскому полузащитнику.

Кроме того, болельщики сборной Англии освистали Парти при оглашении составов диктором стадиона, а по ходу первого тайма свистели экс-игроку «Арсенала» при каждом его касании мяча.

Напомним, в июле 2025 года Парти были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия в период с 2021 по 2022 год. В феврале 2026-го игроку были предъявлены новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Футболист не признал вину ни по одному пункту – он должен предстать перед судом в июне 2027 года.

Ранее из-за обвинений 33-летнего хавбека не пустили в Канаду, где сборная Ганы играла свой первый матч турнира против команды Панамы (1:0).