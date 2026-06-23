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  4. У Дешама умерла мать. Тренер Франции пропустит игру с Норвегией на ЧМ

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У Дешама умерла мать. Тренер Франции пропустит игру с Норвегией на ЧМ
Дешам пропустит матч с Норвегией в связи со смертью матери.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение команды на ЧМ-2026 в связи со смертью матери.

Дешам вернется во Францию, чтобы присутствовать на похоронах мамы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции. В матче 3-го тура группового этапа против Норвегии, который пройдет 26 июня, обязанности главного тренера будет исполнять Ги Стефан.

«В этот чрезвычайно болезненный момент мы желаем много мужества тренеру и его семье и выражаем им поддержку от имени всех в федерации», – говорится в заявлении FFF.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Федерации футбола Франции
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Федерация футбола Франции

Комментарии

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ОтветFilarse
Сил Дидье
Царствие небесное его маме !
Это окончательный конец детства - я надеюсь многие поймут о чем я .
соболезнуем… 🙏🏼
Соболезнуем Дидье. В такой момент ему точно не до футбола
Сегодня детство кончилось для Дидье, ведь для мам мы всегда будем детьми.

Сил пережить утрату.
Ужас какой! Сил и терпения пережить Дешаму
Все смертны и все равно каждый раз это трагедия🙏🏻 Дидье соболезнования и сил
Сил и стойкости Дидье, райских садов его покойной маме 🙏🏽 каждый человек в жизни все может получить повторно, кроме родителей…
Соболезную. Держись, Дидье.
Сил и терпения Дешаму. Возможно именно футбол в ближайшее время сможет отвлечь его от горестных мыслей.
Сочувствую ! Потерять самого дорогого в жизни человека- это всегда больно 😢. 4 года назад ушел из жизни и отец .
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