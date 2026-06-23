У Дешама умерла мать. Тренер Франции пропустит игру с Норвегией на ЧМ
Дешам пропустит матч с Норвегией в связи со смертью матери.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение команды на ЧМ-2026 в связи со смертью матери.
Дешам вернется во Францию, чтобы присутствовать на похоронах мамы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции. В матче 3-го тура группового этапа против Норвегии, который пройдет 26 июня, обязанности главного тренера будет исполнять Ги Стефан.
«В этот чрезвычайно болезненный момент мы желаем много мужества тренеру и его семье и выражаем им поддержку от имени всех в федерации», – говорится в заявлении FFF.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?16377 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Федерации футбола Франции
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Это окончательный конец детства - я надеюсь многие поймут о чем я .
Сил пережить утрату.