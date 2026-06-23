У Дешама умерла мать. Тренер Франции пропустит игру с Норвегией на ЧМ

Дешам пропустит матч с Норвегией в связи со смертью матери.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение команды на ЧМ-2026 в связи со смертью матери.

Дешам вернется во Францию, чтобы присутствовать на похоронах мамы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции. В матче 3-го тура группового этапа против Норвегии, который пройдет 26 июня, обязанности главного тренера будет исполнять Ги Стефан.

«В этот чрезвычайно болезненный момент мы желаем много мужества тренеру и его семье и выражаем им поддержку от имени всех в федерации», – говорится в заявлении FFF.