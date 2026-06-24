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  4. Англия и Гана сыграли вничью – 0:0. Европейцы пробили 18 раз, африканцы – 2

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Англия и Гана сыграли вничью – 0:0. Европейцы пробили 18 раз, африканцы – 2
Англия не сумела обыграть Гану в 2-м туре ЧМ-2026.

Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в 2-м туре ЧМ-2026 – 0:0.

Матч проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Европейцы нанесли 18 ударов, из которых 4 пришлись в створ. Африканцы пробили всего дважды (один удар в створ).

Чемпионат мира. 2 тур
23 июня 20:00, Джиллетт Стэдиум
Логотип домашней команды
Англия
Завершен
0 - 0
1.31xG0.27
Логотип гостевой команды
Гана
Матч окончен
90’
+5’
Аду   Баба
87’
Сеная   Оппонг
Мадуэке   Рэшфорд
83’
Андерсон   Эзе
74’
Беллингем   Роджерс
73’
67’
Дж. Айю   Аду
66’
И. Уильямс   Фатау
Спенс   О`Райли
66’
Гордон   Сака
65’
60’
И. Уильямс
2тайм
Перерыв
Райс
41’
Англия
Пикфорд, Спенс, Гехи, Конса, Джеймс, Райс, Андерсон, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн
Запасные: Спенс, Гордон, Траффорд, Андерсон, Хендерсон, Чалоба, Куанса, Беллингем, Мадуэке, Стоунз, Хендерсон, Майну, Уоткинс, Тоуни, Берн
1тайм
Гана:
Асаре, Менса, Опоку, Аджетеи, Сеная, Парти, Семеньо, Сибо, Йиренки, И. Уильямс, Дж. Айю
Запасные: Люккассен, Боачи, Сулемана, Аду, И. Уильямс, Томас-Асанте, Баа, Мумин, Овусу, Нуама, Сеная, Дж. Айю, Ати-Зиджи, Ананг, Сейду
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Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
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Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Каждый раз, когда Мадуэке получает мяч, вспоминаю, что в эту сборную не попал Палмер.
Ответsintenced
Каждый раз, когда Мадуэке получает мяч, вспоминаю, что в эту сборную не попал Палмер.
По позиции разные. Хотя Палмер и справа был бы лучше чем этот бегунок
Ответsintenced
Каждый раз, когда Мадуэке получает мяч, вспоминаю, что в эту сборную не попал Палмер.
ну да мертвый палмер проваливший сезон конечно бы принес пользу
в Бостоне +19 передиочески идёт дождь, самое время для водопоя, а то жажда замучала 🤣
ОтветStreetbor
в Бостоне +19 передиочески идёт дождь, самое время для водопоя, а то жажда замучала 🤣
Ахахахахп!!! Да, да. Тоже угараю по этому поводу.
ОтветStreetbor
в Бостоне +19 передиочески идёт дождь, самое время для водопоя, а то жажда замучала 🤣
Эта пауза болелам проблеваться разве что)))
В целом харамболл Ганы можно понять. Им эти очки нужны позарез. Свой главный матч они выиграли. Если отберут по 1 у Англии и Хорватов то могут в ПО выйти.
Играть в открытую с Англией глупо. А вот так вот защиту ставить Гана может. Здоровяки в обороне которых танком не переехать. Да и бегают неплохо.
Англия не знает что делать против такого автобуса. Креатива 0. Зато Палмера не взяли, да…
Ответnoyneim
В целом харамболл Ганы можно понять. Им эти очки нужны позарез. Свой главный матч они выиграли. Если отберут по 1 у Англии и Хорватов то могут в ПО выйти. Играть в открытую с Англией глупо. А вот так вот защиту ставить Гана может. Здоровяки в обороне которых танком не переехать. Да и бегают неплохо. Англия не знает что делать против такого автобуса. Креатива 0. Зато Палмера не взяли, да…
Только хорваты могут быть с этим несогласны.
Ответnoyneim
В целом харамболл Ганы можно понять. Им эти очки нужны позарез. Свой главный матч они выиграли. Если отберут по 1 у Англии и Хорватов то могут в ПО выйти. Играть в открытую с Англией глупо. А вот так вот защиту ставить Гана может. Здоровяки в обороне которых танком не переехать. Да и бегают неплохо. Англия не знает что делать против такого автобуса. Креатива 0. Зато Палмера не взяли, да…
Ну Англию объективно ничья тоже устроит, учитывая, что впереди игра с Панамой. Так что такой вялый договорнячок, это минус формата из 48 сборных.
За такой футбол в 1 тайме болелам на трибунах деньги надо возвращать за билеты. И компенсацию сверху
ОтветVuNePonimaete
За такой футбол в 1 тайме болелам на трибунах деньги надо возвращать за билеты. И компенсацию сверху
Современный вариант "Сказки о потерянном времени"
Я не понимаю, за какие заслуги в Арсенале и сборной Англии выходит на поле Мадуэке. Он же бестолочь, кроме скорости ничего не имеющий
ОтветMr. Voronoi
Я не понимаю, за какие заслуги в Арсенале и сборной Англии выходит на поле Мадуэке. Он же бестолочь, кроме скорости ничего не имеющий
Ну под это дело его и взяли, в концовке тупо бежать
Правда это не объясняет его выход в старте, даже с учетом не до конца готового Сака
ОтветMr. Voronoi
Я не понимаю, за какие заслуги в Арсенале и сборной Англии выходит на поле Мадуэке. Он же бестолочь, кроме скорости ничего не имеющий
Ну в Арсенале он угловые и ауты фармит.
интересно защитник оборонялся. Тупо в ноги прыгнул. И это не фол
ОтветГусеконь
интересно защитник оборонялся. Тупо в ноги прыгнул. И это не фол
Британии больше пойдет коричневая форма, хороший маскировочный цвет для этой сборной
ОтветГусеконь
интересно защитник оборонялся. Тупо в ноги прыгнул. И это не фол
Не повезло Аду играть в одной команде с аргентинским псевдогоатом)
Длинный перевод, прием, в угол поля забег, навес

Ну англосаксы, ну тактику выдумали
ОтветОчки Дани Алвеса
Длинный перевод, прием, в угол поля забег, навес Ну англосаксы, ну тактику выдумали
Бильярдная тактика
ОтветОчки Дани Алвеса
Длинный перевод, прием, в угол поля забег, навес Ну англосаксы, ну тактику выдумали
Шаман сказал - Шаман сделал !
Причём здесь тактика ?
Гана вообще не собирается в футбол играть
100% пенальти, даже не смотрят
Ответsashkan77
100% пенальти, даже не смотрят
За Гану Месси не играет, поэтому непонятны претензии.
ОтветRembaXXX
За Гану Месси не играет, поэтому непонятны претензии.
Иди поплачь девочка. Месси ей сделал больно видите ли🥱
Ну по факту бриты играют неплохо. То, что ганцы автобусом стоят в большинстве времени это просто данность. Свой гол-два думаю закатят.
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