Англия и Гана сыграли вничью – 0:0. Европейцы пробили 18 раз, африканцы – 2

Англия не сумела обыграть Гану в 2-м туре ЧМ-2026.

Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в 2-м туре ЧМ-2026 – 0:0.

Матч проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Европейцы нанесли 18 ударов, из которых 4 пришлись в створ. Африканцы пробили всего дважды (один удар в створ).

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