Матч окончен
Англия и Гана сыграли вничью – 0:0. Европейцы пробили 18 раз, африканцы – 2
Англия не сумела обыграть Гану в 2-м туре ЧМ-2026.
Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в 2-м туре ЧМ-2026 – 0:0.
Матч проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Европейцы нанесли 18 ударов, из которых 4 пришлись в створ. Африканцы пробили всего дважды (один удар в створ).
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?18332 голоса
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Играть в открытую с Англией глупо. А вот так вот защиту ставить Гана может. Здоровяки в обороне которых танком не переехать. Да и бегают неплохо.
Англия не знает что делать против такого автобуса. Креатива 0. Зато Палмера не взяли, да…
Правда это не объясняет его выход в старте, даже с учетом не до конца готового Сака
Ну англосаксы, ну тактику выдумали
Причём здесь тактика ?