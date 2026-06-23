ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго

Завершается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026? 2823 голоса Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Харри Кейн Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом