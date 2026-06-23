ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
Завершается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В группе K в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграет с Узбекистаном, Колумбия – с ДР Конго.
В группе L Англия встретится с Ганой, Хорватия – с Панамой.
ЧМ-2026
2-й тур
Группа K
Группа L
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?2823 голоса
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Месси - дубль
Мбаппе - дубль
Холланд - дубль
Роналду - плачет
когда, если не сегодня - слабее на этом чемпионате мира соперника не будет (узбеки, без обид)
значит, Испании хет-трик делал, а Узбекистану не получится?
надо доказывать здесь и сейчас, былые заслуги в новом матче голов не забивают
пора потрясти пороховницу и высыпать из неё последнюю щепотку
думаю, сегодня решится дальнейшая судьба Рона на этом чм - если забьёт, то уверенно дальше, а если нет, то уже даже он поймёт, что его место на скамейке запасных
У Акрона свой стадион 🏟 💪💪💪