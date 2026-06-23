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  4. ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго

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ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
Завершается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе K в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграет с Узбекистаном, Колумбия – с ДР Конго.

В группе L Англия встретится с Ганой, Хорватия – с Панамой.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа K

Группа L

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?2823 голоса
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Узбекистана по футболу
результаты
logoСборная Колумбии по футболу
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logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Поболею за узбеков, как никак не чужие люди
ОтветСергей Аньков
Поболею за узбеков, как никак не чужие люди
Я тоже за них. Но что бы поржать. Если будет хотя бы ничья, то это будет даже круче, чем у Кабо-Верде. Ну и портки, может быть, наконец избавятся от баласта. У них крутая команда, при должной удаче и до финала дойти могут. Витинья вполне кандидат на ЗМ же.
Ищи в гугле самый мощный нация там будет УЗБЕК👆👆👆👆👆
ОтветGasan92
Ищи в гугле самый мощный нация там будет УЗБЕК👆👆👆👆👆
ЧО ТАКОЕ КОЛУМБИЯ? Мы сами дали вам выйграть забить 3 гола узбекистану. ВЫ НИКТО со сравнения УЗБЕКИ!!!
ОтветGasan92
Ищи в гугле самый мощный нация там будет УЗБЕК👆👆👆👆👆
Да уймись ты, а почему кроме узбеков никто об этом не знает?
Итоги прошедшего игрового дня:
Месси - дубль
Мбаппе - дубль
Холланд - дубль
Роналду - плачет
ОтветЭмси Тёрка
Итоги прошедшего игрового дня: Месси - дубль Мбаппе - дубль Холланд - дубль Роналду - плачет
Плачет - дубль 2)
Узбекам удачи!
ну что, Криштиану Жозеевич, шутки шутками, но пора себя проявлять, а то уже даже как-то стыдно
когда, если не сегодня - слабее на этом чемпионате мира соперника не будет (узбеки, без обид)
значит, Испании хет-трик делал, а Узбекистану не получится?
надо доказывать здесь и сейчас, былые заслуги в новом матче голов не забивают
пора потрясти пороховницу и высыпать из неё последнюю щепотку
думаю, сегодня решится дальнейшая судьба Рона на этом чм - если забьёт, то уверенно дальше, а если нет, то уже даже он поймёт, что его место на скамейке запасных
ОтветБорис_1117003684
ну что, Криштиану Жозеевич, шутки шутками, но пора себя проявлять, а то уже даже как-то стыдно когда, если не сегодня - слабее на этом чемпионате мира соперника не будет (узбеки, без обид) значит, Испании хет-трик делал, а Узбекистану не получится? надо доказывать здесь и сейчас, былые заслуги в новом матче голов не забивают пора потрясти пороховницу и высыпать из неё последнюю щепотку думаю, сегодня решится дальнейшая судьба Рона на этом чм - если забьёт, то уверенно дальше, а если нет, то уже даже он поймёт, что его место на скамейке запасных
На счёт поймет, не про него... Хотелось бы конечно посмотреть матч Португалии без него
ОтветПросто болельщик....
На счёт поймет, не про него... Хотелось бы конечно посмотреть матч Португалии без него
Без него надо было играть уже года 2 и наигрывать состав, думаю если даже его на лавку посадят по инерции будут играть в навесы.
Узбеки выиграют, однозначно
"24 июня 05:00, Эстадио Акрон"
У Акрона свой стадион 🏟 💪💪💪
Давайте, узбеки, вперёд и ничего не бойтесь, там соперник легко читаем с игрой на эгоиста! Все шансы на успех есть...
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