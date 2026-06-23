Фердинанд о дубле Роналду Узбекистану: «Не командный игрок». Ради бога! Криштиану заставляет сомневающихся замолчать»
Рио Фердинанд: Роналду заставляет замолчать тех, кто сомневается.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял критику в адрес Криштиану Роналду.
Сегодня 41-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком встречи.
«Вот что он делает! Заставляет замолчать тех, кто сомневается после прошлой недели.
«Не командный игрок»... Ради бога! Еще один чемпионат мира, еще один гол☺️» – написал Фердинанд в твиттере.
***
«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Лео Месси 📹
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?16358 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рио Фердинанда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Выставят манекен в 1/16 на более менее среднего соперника. Мяча не коснется и бедная Португалия отлетит.