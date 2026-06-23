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Фердинанд о дубле Роналду Узбекистану: «Не командный игрок». Ради бога! Криштиану заставляет сомневающихся замолчать»
Рио Фердинанд: Роналду заставляет замолчать тех, кто сомневается.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял критику в адрес Криштиану Роналду.

Сегодня 41-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком встречи.

«Вот что он делает! Заставляет замолчать тех, кто сомневается после прошлой недели.

«Не командный игрок»... Ради бога! Еще один чемпионат мира, еще один гол☺️» – написал Фердинанд в твиттере.

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Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рио Фердинанда
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Комментарии

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Меня тошнит от современного мира. Такое ощущение, что у людей вообще морали не осталось. Можно же изначально просто хорошо ко всем относиться, чтобы потом никому не было стыдно. Респект тем, кто не нёс чушь. А всякие губероподобные существа в нормальном мире были бы уволены просто за отсутствие такта.
ОтветCristiano Ronaldo777
Меня тошнит от современного мира. Такое ощущение, что у людей вообще морали не осталось. Можно же изначально просто хорошо ко всем относиться, чтобы потом никому не было стыдно. Респект тем, кто не нёс чушь. А всякие губероподобные существа в нормальном мире были бы уволены просто за отсутствие такта.
это вообще позор, по губам Рахимова читалось" да завали ты уже свое -"
ОтветДмитрий_1116140983
это вообще позор, по губам Рахимова читалось" да завали ты уже свое -"
Вот именно. Он еле сдержался.
Это тот самый Фердинанд, который пару дней назад говорил, что Роналду надо оставлять в глубоком запасе и выпускать в концовке матча...Какой же лицемер.
ОтветАндрей Кирилин
Это тот самый Фердинанд, который пару дней назад говорил, что Роналду надо оставлять в глубоком запасе и выпускать в концовке матча...Какой же лицемер.
Да все подстраивались под волну хайпа. Было модно хейтить Криша. Теперь переобуваться. 😃
Сейчас эта победа над бедным Узбекистаном. Пустит пыль в глаза.
Выставят манекен в 1/16 на более менее среднего соперника. Мяча не коснется и бедная Португалия отлетит.
Ответbezymniygarry
Сейчас эта победа над бедным Узбекистаном. Пустит пыль в глаза. Выставят манекен в 1/16 на более менее среднего соперника. Мяча не коснется и бедная Португалия отлетит.
Толи дело Алжир, с дырявым вратарем.
Ответbezymniygarry
Сейчас эта победа над бедным Узбекистаном. Пустит пыль в глаза. Выставят манекен в 1/16 на более менее среднего соперника. Мяча не коснется и бедная Португалия отлетит.
Мама тебя Ванга не называла случайно?
Роналду молодец. В этом матче вообще вся команда играла. Большая разница с первым матчем. Где тупо мяч катали. Сегодня играли в красивый футбол.
ОтветРоман
Роналду молодец. В этом матче вообще вся команда играла. Большая разница с первым матчем. Где тупо мяч катали. Сегодня играли в красивый футбол.
Конечно. Тики-така поэтому и зло. Как только в футбол начали играть и в атаку мяч доставлять, то всё начало получаться.
Комментарий удален пользователем
ОтветБогдан Архипов
Комментарий удален пользователем
Покакал?
Португали смотрелась получше Аргентины в матче с Австрией. Конечно Узбекистан самая слабая команда на ЧМ.
ОтветБонд0077
Португали смотрелась получше Аргентины в матче с Австрией. Конечно Узбекистан самая слабая команда на ЧМ.
Могу назвать десятку сборных, которые не сильнее Узбекистана. ЮАР, Катар, Гаити, Кюрасао, Тунис, Новая Зеландия, Кабо-Верде, Ирак, Иордания, Панама.
ОтветAngusht_17
Могу назвать десятку сборных, которые не сильнее Узбекистана. ЮАР, Катар, Гаити, Кюрасао, Тунис, Новая Зеландия, Кабо-Верде, Ирак, Иордания, Панама.
На основе чего они не сильнее?
Лучший ассистент в истории Лиги Чемпионов - не командный игрок 🤭
Фердинанд снова красивый?
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