Фердинанд о дубле Роналду Узбекистану: «Не командный игрок». Ради бога! Криштиану заставляет сомневающихся замолчать»

Рио Фердинанд: Роналду заставляет замолчать тех, кто сомневается.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд высмеял критику в адрес Криштиану Роналду .

Сегодня 41-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком встречи .

«Вот что он делает! Заставляет замолчать тех, кто сомневается после прошлой недели.

«Не командный игрок»... Ради бога! Еще один чемпионат мира, еще один гол☺️» – написал Фердинанд в твиттере.

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