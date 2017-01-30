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    Прокурор, ведущая дела Месси и Неймара по неуплате налогов, посетила матч «Реала»

    Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Лионель Месси примера Испания Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Неймар

    Прокурор Марта Сильва, возглавляющая обвинение в отношении игроков «Барселоны» Месси и Неймара, была замечена на матче «Сантьяго Бернабеу».

    Сильва посетила матч «Реала» против «Реала Сосьедад» (3:0). Она сидела в VIP-ложе рядом с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

    Женщина является бывшим директором «Реала». Она возглавляет обвинение в отношении неуплаты налогов Месси и Неймаром и отличается жесткими требованиями – так, например, именно она потребовала у суда тюремного заключения аргентинца.

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