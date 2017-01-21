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    Матч звезд КХЛ. Ткачев выиграл конкурс буллитов, взяв краги у Капризова

    Теги Ак Барс Салават Юлаев молодежная сборная России видео молодежный чемпионат мира КХЛ Матч звезд КХЛ Владимир Ткачев Команда Запада Команда Востока Кирилл Капризов

    Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ.

    Победитель признался, что бросал в крагах, которые ему дал нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов.

    «Это «бронзовые» краги. Матч, мероприятие проходит в Уфе. Кирилл сказал, что в них все получился», – дал комментарии Ткачев. Молодежная сборная России, за которую играл форвард «Салавата Юлаева», в начале января заняла третье место на чемпионате мира.

    После победы нападающего «Ак Барса» команда Восточной конференции ведет в мастер-шоу со счетом 3:1.

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