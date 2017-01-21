Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ.

Победитель признался, что бросал в крагах, которые ему дал нападающий Кирилл Капризов.

«Это «бронзовые» краги. Матч, мероприятие проходит в Уфе. Кирилл сказал, что в них все получился», – дал комментарии Ткачев. Молодежная сборная России, за которую играл форвард «Салавата Юлаева», в начале января заняла третье место на чемпионате мира.

После победы нападающего команда Восточной конференции ведет в мастер-шоу со счетом 3:1.