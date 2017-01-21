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    Товарищеские матчи. «Зенит» – «Чанчунь», ЦСКА сыграет с «Воленом», «Уфа» – с «Лехом»

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Польша Лех товарищеские матчи (клубы) результаты Чанчунь высшая лига Китай Уфа Д2 Швейцария Волен

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Зенит Россия – Чанчунь Китай – 15.00

    ЗЕНИТ: Лунев, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия (к), Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба.

    Уфа Россия – Лех Польша – 16.00

    ЦСКА Россия – Волен Швейцария – 17.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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