Товарищеские матчи. «Зенит» – «Чанчунь», ЦСКА сыграет с «Воленом», «Уфа» – с «Лехом»
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Зенит Россия – Чанчунь Китай – 15.00
ЗЕНИТ: Лунев, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия (к), Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба.
Уфа Россия – Лех Польша – 16.00
ЦСКА Россия – Волен Швейцария – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.