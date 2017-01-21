Кубок мира. Эстафета. Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков выступят за Россию
21 января на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.
- Дата проведения
- 21 января, 17.15
Антхольц, Италия. Эстафета
Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков.
Германия (№2): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.
Норвегия (№3): Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен.
Франция (№4): Симон Фуркад, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе.
Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Австрия (№7): Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Лоренц Вягер, Доминик Ландертингер.
Швеция (№22): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.
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