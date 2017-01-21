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    Кубок мира. Эстафета. Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков выступят за Россию

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    21 января на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

     

    Дата проведения
    21 января, 17.15
    Онлайн гонки

    Антхольц, Италия. Эстафета

    Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков.

    Германия (№2): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

    Норвегия (№3): Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен.

    Франция (№4): Симон Фуркад, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе.

    Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

    Австрия (№7): Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Лоренц Вягер, Доминик Ландертингер.

    Швеция (№22): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

     

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