21 января на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

Дата проведения 21 января, 17.15

Россия (№1): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков.

Германия (№2): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

Норвегия (№3): Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен.

Франция (№4): Симон Фуркад, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе.

Украина (№5): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

Австрия (№7): Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Лоренц Вягер, Доминик Ландертингер.

Швеция (№22): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.