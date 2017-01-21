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    Виталий Мутко: «Если в трансфере Молло установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех»

    Теги Зенит Крылья Советов Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФС Йоан Молло

    Президент РФС Виталий Мутко выразил опасения по поводу ситуации с трансфером Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».

    «Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего.

    А если будет расследование и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», – сказал Мутко.

    Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. Французский клуб получил 50% от этого трансфера – 250 тысяч евро. При этом «Сент-Этьен» считает, что Молло перешел в «Зенит» за 2,5-3 миллиона евро.

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